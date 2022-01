Microsoft Gaming (Xbox/Game Pass) annonce des résultats record et de gros chiffres pour Halo et Forza Horizon

Finalement, il se pourrait bien que la branche jeu vidéo pèse bientôt aussi lourd que PlayStation. Microsoft vient de publier ses résultats pour le quatrième et dernier trimestre 2021 (second trimestre de l’année fiscale de Microsoft) et le moins que l’on puisse dire est que la division Xbox, désormais baptisée Microsoft Gaming, se porte à merveille… pour peu qu’on ne regarde pas trop dans la ligne des bénéfices.

Ainsi, Microsoft Gaming a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars sur le trimestre, soit une croissance de 8% par rapport à la période équivalente en 2020. C’est un record, qui permet à Microsoft Gaming de culminer à 16,4 milliards de CA sur les 12 mois de 2021. Bon point, les résultats des ventes hardware ont été pratiquement multipliés par deux en 2021, ce qui prouve que les différents retours sur les ventes très solides des Xbox Series sont plutôt crédibles. Microsoft Gaming aurait déjà écoulé plus de 12 millions de consoles Xbox Series S/X !

Quelques petits malins ont noté en outre que si l’on rajoutait aux résultats actuels de Microsoft Gaming le chiffre d’affaires d’Activision Blizzard (en cours de rachat), la division jeu de Microsoft culminerait alors un peu au delà des 22 milliards de dollars sur l’année, soit un peu au dessus du chiffre d’affaires de PlayStation en 2021 ! Histoire de clôturer avec panache cette section de gros chiffres, Microsoft Gaming a tenu à préciser qu’Halo Infinite avait attiré 20 millions de joueurs et que Forza Horizon 5 comptait déjà 18 millions de fous du volant. Très impressionnant.