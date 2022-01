James Webb est arrivé à destination : et maintenant ?

Un mois après son lancement, James Webb est arrivé à destination. Depuis lundi, le plus puissant des télescopes spatiaux est désormais en orbite solaire à environ 1,5 million de kilomètres de notre Terre. Bill Nelson, le patron de la NASA a été plutôt sobre (mais efficace) pour marquer l’évènement : « Bienvenue à la maison, Webb ! Nous avons fait un pas de plus vers la mise au jour des mystères de l’Univers. Et j’ai hâte de voir les premières nouvelles images de l’univers par Webb cet été ! »

🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 24, 2022