Batterie quantique : vers la recharge instantanée ?

En théorie, des batteries quantiques pourraient améliorer la drastiquement la vitesse de charge grâce au phénomène dit de « superabsorption » de molécules imbriquées les unes aux autres dans une sorte de maillage quantique hyper dense. Encore faut-il que l’on puisse passer de la théorie à la pratique, ce que vient justement de faire un groupe de chercheurs de l’université d’Adélaïde mené par l’américain James Quach.

Ce dernier explique dans un papier publié sur le site Science Advances que « La superabsorption est un effet quantique global où les transitions entre les états des molécules interfèrent de manière constructive. Cette interférence se manifeste dans tous les types d’ondes [lumière, son, ondes sur l’eau], et intervient lorsque plusieurs d’entre elles s’additionnent pour donner un effet plus important qu’une onde individuelle. Ainsi, les molécules combinées absorbent la lumière plus efficacement que si chaque molécule agissait individuellement. »

Une batterie quantique pourrait ainsi « plus efficacement » stocker de l’énergie et surtout plus rapidement (beaucoup plus rapidement). Les chercheurs de l’Université d’Adélaïde ont donc créé ce fameux maillage « quantique » avec des molécules de Lumogen-F Orange (un colorant qui sert ici de révélateur) et ont placé ce maillage dans une micro-cavité organique située elle-même entre deux miroirs extrêmement réfléchissants composés de plusieurs couches de matériaux diélectriques. Un spectroscope d’absorption transitoire ultrarapide a ensuite permis de mesurer la vitesse d’absorption de l’anergie des molécules de Lumogen-F Orange.

Le constat est sans appel: la vitesse de charge augmente proportionnellement à l’augmentation de densité du maillage de molécule. Le phénomène de superabsorption étant vérifié, il est donc désormais possible d’envisager la création de batteries quantiques s’appuyant sur ce phénomène, même si l’on parle ici d’une technologie qui ne serait disponible qu’à très long terme.