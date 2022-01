Résultats : IBM bouge encore et affiche une solide croissance de son CA lors du Q4 2021

Autrefois géant et incontournable, IBM est devenu au fil des décennies une « grosse » société informatique presque dans le ventre mou de la tech américaine, tout au moins en terme de CA et de bénéfices. IBM stagne donc, au point que ses publications de résultats sont devenus un excellent somnifère tant rien ne semble vouloir secouer l’ex- Big Blue. Mais pas cette fois. la publication des résultats du quatrième trimestre 2021 apporte une petite surprise : IBM bouge encore !

Le chiffre d’affaires grimpe ainsi de 6,5% sur un an (contre +0,3% à peine pour le Q3 2021), alors même que la société s’est pourtant séparée récemment d’une bonne partie de ses infrastructures orientées business et services aux entreprises (un deal à 19 milliards de dollars). Quant aux profits c’est encore mieux puisqu’IBM enregistre un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars sur la période, soit une progression de +183% sur un an !

La réorientation du groupe vers le cloud commence donc à porter ses fruits, même si avec 16,7 milliards de chiffre d’affaires sur le Q4, IBM est désormais à des encâblures du poids économique des GAFAM. Qu’importe finalement puisque la croissance est de retour. Le CEO Arvind Krishna, qui a succédé à Ginni Rometty en 2019, n’a pas hésité à couper dans les divisions peu rentables (comme Watson Health) et à organiser de nouveaux services de cloud autour de Red Hat (racheté par IBM en 2018 pour 34 milliards de dollars). Ces services de cloud ont rapporté pas moins de 6,2 milliards de dollars sur le Q4 (+18% sur un an !).

On note enfin qu’IBM signe aussi un troisième trimestre consécutif en croissance (+3%, +0,3% et +6,5% donc), ce qui n’était pas arrivé depuis… un certain temps. Big Blue, le retour ? Il était temps !