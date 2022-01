WhatsApp : la vérification en deux étapes en approche sur PC et le Web

La sécurité va s’améliorer sur WhatsApp du côté de la version PC/Mac et de l’usage depuis le Web avec l’ajout de la vérification en deux étapes. Celle-ci est déjà disponible au niveau de l’application mobile de la messagerie.

Une meilleure sécurité pour WhatsApp

Le site WABetaInfo, qui fouille dans l’application de WhatsApp pour dénicher les nouveautés qui vont arriver, a repéré une nouvelle option en préparation qui permettra d’activer la vérification en deux étapes sur l’application PC/Mac et la version Web. Il s’agira d’un côté à six chiffres, comme c’est déjà le cas sur l’application iOS et Android. Une option permettra de changer le code si l’utilisateur juge que c’est nécessaire.

Cette sécurité supplémentaire est nécessaire de nos jours où les attaques sont nombreuses. L’objectif est d’embêter un pirate qui essaye d’accéder à votre compte et donc à vos conversations avec vos amis et votre famille. La vérification en deux étapes va représenter un blocage pour le pirate parce qu’il n’aura pas le code pour débloquer le contenu de la messagerie. Il ne pourra donc pas lire vos messages.

La fonctionnalité est en test en ce moment même, mais il n’y a pas d’information quant à la disponibilité pour tout le monde. On peut imaginer que ce sera une réalité d’ici quelques mois. WhatsApp n’a pas encore communiqué publiquement sur le sujet.