🔥 [#Promo] Aufero Laser 2 : le graveur laser le plus rapide du moment voit son prix chuter

Vous rêveriez de pouvoir orner votre plateau en bois ou votre bracelet en cuir avec les motifs de votre choix ? Arrêtez de rêver et passez au monde réel, car la gravure laser n’est plus seulement une affaire de professionnels. Les graveurs ont chuté de prix ces dernières années, ce qui ne signifie pas pour autant que l’on doive faire l’impasse sur la qualité ou la vitesse de gravure. Prenez donc l’Aufero Laser 2, l’un des graveurs laser les plus rapides du moment (et tout simplement le plus rapide dans sa gamme de prix). Difficile de croire qu’un graveur laser de ce niveau puisse être accessible pour quelques centaines d’euros, et pourtant…

L’Aufero Laser 2 grave à la vitesse de 10000 mm/min (!!), est compatible avec une dizaine de matériaux différents (bois, acrylique, cuir, métal, céramique, tissu, papier, nourriture (!!!), verre teinté ou bien encore aluminium) et peut être livré avec pas moins de 3 têtes de la lecture laser différentes (LU2-2, LU2-4-SF pour la gravure, LU2-4-LF pour la coupe). N’en jetez plus ! Pour ne rien gâcher, l’installation matérielle est simple (vraiment simple) et le logiciel dédié s’avère compatible Windows, macOS et Linux. Les images de références pour la gravure peuvent être au format JPG, PNG, BMP et DXF. On note en outre que depuis l’arrivée du nouveau firmware 1.8, l’Aufero Laser 2 gère encore mieux les dégradés lors de la gravure, ce qui ajoute des niveaux de détails.

Récapitulons : avec l’Aufero Laser 2, on tient un graveur laser ultra rapide, adapté à de nombreux matériaux différents, simple à configurer et à utiliser (sur tous les OS) et qui donne des résultats bluffants de précision. Et pour les grands débutants, une communauté d’utilisateurs passionnés est déjà là pour aiguiller et répondre à toutes les questions. Que vos ambitions soient grandes ou modeste dans l’univers de la gravure, la « comu » saura vous apporter les conseils nécessaires pour progresser au rythme souhaité. Et ne vous inquiétez pas concernant la fiabilité du hardware ou le SAV : Ortur est l’un des leaders sur le marché des graveurs laser, avec des solutions adaptées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Passons maintenant au gros point fort de l’Aufero Laser 2, c’est à dire son prix, de base déjà très intéressant, et qui passe ici de 329 dollars (avec tête de gravure LU2-2) à 269 dollars (237 euros), et de 429 dollars (avec tête de gravure LU2-4 SF/LF) à 369 dollars (325 euros) ! Il faudra faire vite pour en profiter puisque la promo n’est valable que jusqu’au 10 février. Ultime cadeau, les trois premiers acheteurs journaliers recevront gratuitement en sus de leur commande un YRR 2.0 (rouleau rotatif pour la gravure sur cylindre) d’une valeur de 89,99 dollars (79 euros) et les 4,5 et 6èmes acheteurs de la journée recevront une Free Z-axis (ajusteur de hauteur pour le module laser) d’une valeur de 69,99 dollars (62 euros).

[Sponso]