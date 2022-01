The Boys: Diabolical : un teaser et une date pour la série animée spin-off

The Boys: Diabolical, la série animée spin-off de l’ultra violent et déjanté The Boys, se dévoile enfin via un teaser assez prometteur. Si l’on s’en tient à ces quelques séquences, The Boys: Diabolical sera donc un animé hybridant le gore à un type d’humour très « Tex Avery » (qui étaient des dessins animés plutôt violents quand on y pense bien), ce qui s’annonce franchement top.

On valide à sang pour sang. La série animée "The Boys : Diabolical" arrive le 4 mars. pic.twitter.com/tJEbkbupid — Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 18, 2022

La série animée est toujours produite par le tandem Seth Rogen et Evan Goldberg, et les épisodes ont été écrits par une sacré brochette d’artistes en tous genres, soit Garth Ennis (le créateur du Comics The Boys, qui avait déjà participé à la série live-action), la rappeuse Awkwafina, Justin Roiland (à qui l’on doit le génial Rick and Morty), l’acteur comique Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), Ilana Glazer (Broad City) et Aisha Tyler (Archer). Bref, du très beau monde. The Boys: Diabolical sera disponible sur Amazon Prime Video le 4 mars prochain.