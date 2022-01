OtherSight et Wooorld : le monde dans son salon et sur Meta Quest (trailers)

Les technologies VR sont principalement utilisées aujourd’hui dans le secteur professionnel (formation, réunions de travail, modélisation et prototypage), et bien sûr pour le jeu vidéo (la consommation de médias vidéo décollera sans doute lorsque les écrans atteindront réellement 4K par œil). Les géants du Metavers, actuels ou futurs, semblent déjà parier sur de nouveaux usages en VR, comme le fitness (Meta a racheté récemment l’un des géants du secteur) ou bien encore le tourisme. Coup sur coup, deux applications destinées au Meta Quest 2 illustrent comme un frémissement du côté du tourisme VR.



Ainsi Wooorld (du studio Wooorld) permettra de se balader sur toute la planète en affichant de vastes zones directement dans son salon. Le titre est basé sur les APIs de Google Earth et les APIs Passthrough (AR) du Meta Quest. Cette application multiutilisateurs est prometteuse, mais le petit studio ne précise pas encore de date de sortie sur Meta Quest.

OverSight est quant à lui disponible dans l’Oculus Store depuis hier (17 euros). Cette app ne propose pas beaucoup de lieux à visiter – une rue de la Havane (Cuba), des ruelles de Tokyo (Japon) et un Musée à Madrid (Espagne) – mais le rendu est absolument saisissant, le studio ayant utilisé la technique de la photogrammétrie pour obtenir un très haut niveau de détails. C’est ce qui se rapproche réellement le plus d’une forme de tourisme en VR, et là encore, on se dit qu’avec des écrans micro OLED 4K, il y aurait sans doute de quoi s’y croire tout à fait.