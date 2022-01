Google prépare un casque de réalité augmentée pour 2024

Un casque de réalité augmentée se prépare chez Google avec le Projet Iris, selon The Verge. Le produit est actuellement en développement et devrait voir le jour en 2024.

Projet Iris, le casque de réalité augmentée de Google

Google n’est pas étranger à la réalité augmentée, puisqu’il a fait un lancement fracassant dans cet espace en 2012 (puis un retour en arrière) avec ses lunettes intelligentes Google Glass. Mais les géants de la technologie sont de plus en plus nombreux à vouloir se lancer dans les produits, alors que les discussions sur la construction du métavers s’accélèrent.

Google travaille sur un casque qui permettra d’ajouter divers graphiques aux vidéos provenant de caméras orientées vers l’extérieur. Le prototype actuel est annoncé pour ressembler à des lunettes de ski. Il dispose déjà d’une batterie interne et n’a pas besoin d’être branché pour être alimenté.

Le casque utilise une puce personnalisée de Google, mais il n’y a pas d’informations plus précises à son sujet. Pour rappel, Google utilise déjà une puce maison dans ses Pixel 6 et 6 Pro, elle a pour nom Tensor. De plus, Google aurait l’intention de produire certains éléments graphiques via le cloud grâce à ses data centers et de les transférer vers le casque en raison de contraintes de puissance de la puce.

En l’état, le Projet Iris tournerait sous Android. Mais il est possible que ce soit temporaire le temps du développement, avec Google qui pourrait créer un dérivé d’ici la version finale du casque de réalité augmentée.

300 employés travaillent actuellement sur le produit, dont certains font partie de l’équipe Pixel. Le projet est supervisé par Clay Bavor, le responsable de la réalité augmentée et virtuelle chez Google. Il n’y a pas encore de détails sur le nom ou le prix.