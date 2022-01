Horizon Forbidden West : le nouveau trailer présente l’histoire et dévoile les alliés d’Aloy

Horizon Forbidden West sera disponible sur PS4/PS5 le 18 juillet prochain. Le dernier trailer du prochain blockbuster de Guerilla Games n’est pas vraiment sorti à la bonne date puisque l’attention des médias a été largement accaparée par l’annonce du rachat d’Activision par Sony. C’est presque dommage à vrai dire tant ce nouveau trailer nous en montre beaucoup, suffisamment en tout cas pour faire monter la hype.

On en apprend ainsi un peu plus sur le fil narratif des nouvelles aventures d’Aloy, la guerrière rousse étant confrontée cette fois à un terrible clan ennemi mené par une cheffe à priori impitoyable (Regalla). Une autre menace semble peser sur le nouveau monde d’Horizon, une menace plus terrible encore qu’un clan rebelle… Ce trailer permet aussi d’apercevoir quelques uns des nouveaux alliés d’Aloy (Zo, Alva et Kotallo), qui devrait être beaucoup moins seule pour affronter les multiples périls.

On note enfin l’extrême qualité technique de cet opus, qui semble tout enfoncer sur la gen précédente (hormis sans doute God of War, et encore) et qui devrait se poser là sur la génération actuelle (les passages sous marins sont vraiment de toute beauté). Vivement le 18 février !