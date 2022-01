La série animée Shenmue a enfin une date de diffusion sur Crunchyroll (et c’est pour très bientôt)

Shenmue, jeu culte parmi les jeux cultes de la Dreamcast (qui n’en manque pourtant pas) a donc été adapté en série animée. Les 13 épisodes de cette série forcément très attendue par les fans seront bientôt disponibles sur les plateformes Crunchyroll et Adult Swim, et cette fois, on a enfin une date de diffusion : Ryo Hazuki tentera de venger la mort de son père (tué par l’infâme Lan Di) le 5 février prochain, sur Crunchyroll et Adult Swim donc.



Le scénario de la série devrait largement s’appuyer sur celui du jeu initial, l’avantage ici étant que l’on aura enfin droit à un vrai final, la saga vidéoludique de Shenmue n’ayant jamais pu être finalisée par le génial Yu Suzuki (le coût de production de Shenmue a d’ailleurs bien failli couler Sega). Le trailer nous dévoile en tout cas une série à la réalisation soignée, ce qui est tout de même un minimum pour l’un des titres les plus importants de la fin des années 90.