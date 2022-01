L’exosquelette de Wandercraft rend la marche aux paraplégiques (et nous rapproche du cyborg)

L’exosquelette de la startup parisienne Wandercraft n’est pas une nouveauté, mais si nous en reparlons aujourd’hui c’est pour une raison majeure : l’exosquelette Atalante vient en effet d’obtenir sa certification médicale en Europe (MDR ou Medical Device Regulation), ce qui signifie que cet appareillage blindé d’électronique et de technologies de pointe pourra être mis beaucoup plus aisément à disposition des unités de soins qui pratiquent la rééducation des personnes paraplégiques ou en retour de chirurgie (Atalante était déjà commercialisé depuis 2019 et utilisé par quelques hôpitaux de rééducation et de neurologie en Europe et aux USA).

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque la startup a bouclé récemment une levée de fonds de 40 millions d’euros d’un groupe très large d’investisseur (Quadrant Management (USA), BPIfrance, MACSF, Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale, Mutuelles Impact et Sofiouest, XAnge, Eurazeo, Cemag Invest et LBO France). Sur un plan technologique aussi, les évolutions sont réelles puisqu’Atalante assure désormais une marche nettement plus fluide que les modèles antérieurs. A terme, Wandercraft espère que son exosquelette pourra être utilisé quotidiennement et à domicile par les personnes concernées, et pas uniquement dans des unités de soin.