Instagram teste des abonnements payants avec du contenu exclusif des créateurs

Instagram annonce la mise en place d’un nouveau test qui concerne des abonnements payants. Les utilisateurs vont pouvoir payer un certain montant mensuel pour avoir le droit à des contenus exclusifs.

Instagram se met aux abonnements payants

Les contenus exclusifs sur Instagram peuvent être des vidéos en direct ou des stories uniquement accessibles pour les membres payants. D’autres contenus peuvent également être proposés. Les abonnés recevront qui plus est des badges violets qui leur permettront de se distinguer dans les commentaires et les messages privés.

Au départ, Instagram fait le test avec 10 créateurs américains, avec chacun qui peut définir son prix entre 0,99 et 99,99 dollars par mois. Le réseau social s’engage à ne pas prendre de commission jusqu’en 2023 au minimum, 100% de l’argent va dans les poches des créateurs. La plateforme ne précise pas toutefois quel sera le montant de la commission quand elle sera en place.

« Lancement d’un test d’abonnements aujourd’hui sur Instagram aux États-Unis. Cela aidera les créateurs à gagner plus en offrant des avantages à leurs abonnés les plus engagés, comme l’accès à des vidéos en direct et des stories exclusives », indique Mark Zuckerberg, le PDG de Meta. « Je suis enthousiaste à l’idée de continuer à créer des outils permettant aux créateurs de gagner leur vie en faisant un travail créatif et de mettre bientôt ces outils entre les mains de plus de créateurs », a-t-il ajouté.

Instagram ne précise pas pour l’instant quand le test s’ouvrira à d’autres pays et quand ce sera disponible pour tout le monde.