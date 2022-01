Orange continue de dominer avec 6 millions de clients fibre

Orange passe un nouveau cap avec désormais 6 millions de clients fibre. L’opérateur historique conserve sa première place et continue de faire mieux que SFR, Bouygues Telecom et Free dans ce domaine.

Désormais 6 millions de clients fibre chez Orange

Dans un communiqué, Orange indique que le seuil des 6 millions d’abonnés fibre « confirme la forte appétence des Français » pour son réseau Internet. Il estime qu’il est « le plus fiable et le plus performant jamais construit ». À ce jour, l’opérateur raccorde près de 10 000 clients chaque jour selon ses dires.

À fin 2021, Orange avait déployé — sur fonds propres ou en partenariat avec les collectivités territoriales — 63% des 29 millions de locaux éligibles au FTTH en France. Avec une hausse de 20% de locaux éligibles en un an, la France est aujourd’hui le pays le plus fibré d’Europe.

« Avec 6 millions de clients, je me réjouis de l’adoption massive de la Fibre. Ce résultat est le fruit de la mobilisation totale des équipes techniques et commerciales d’Orange France et de ses partenaires sur tous nos territoires », déclare Fabienne Dulac, la directrice générale d’Orange. « Plus de la moitié du parc clients Internet d’Orange en France profite désormais de la Fibre à la maison ou en entreprises. Ce succès s’adosse à notre leadership en matière de déploiement et à notre capacité à raccorder 10 000 clients chaque jour ».

De son côté, Stéphane Richard, le PDG d’Orange (jusqu’au 31 janvier), dit que son groupe et la France ont fait le pari de la fibre optique il y a maintenant plus de 10 ans. Il estime que ce pari a payé « puisque la France est aujourd’hui le pays le plus fibré d’Europe avec 70% du territoire français désormais couvert, en grande partie grâce aux femmes et aux hommes d’Orange qui ont déjà déployé 63% des lignes FttH existantes ».

Que fait la concurrence ?

Le déploiement de la fibre par Orange va se poursuivre en 2022. Cela concernera toutes les zones, que ce soit en Zone Très Dense ou en Zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement). En Zone AMII, avec plus de 11 millions de logements raccordables fin 2021, Orange a dépassé l’objectif initial, fondé sur la base INSEE.

Qu’en est-il de la concurrence ? En septembre, Free revendiquait 3,55 millions d’abonnés fibre. Bouygues Telecom parle de 2,1 millions de clients. Quant à SFR, ce sont 3,8 millions de clients. Mais il est bon de noter que l’opérateur logo rouge parle de très haut débit et inclut notamment les clients avec une 4G Box.