Free propose maintenant la location de son Player Devialet

Nouvelle politique chez Free qui propose désormais de louer son Player Devialet. Le prix est de 6,99€/mois et il n’y a pas d’engagement. Les abonnés Freebox peuvent le rendre à tout moment sans payer de frais de résiliation.

Mise en place de la location du Player Devialet par Free

Au départ, Free proposait son Player Devialet avec la Freebox Delta avec un prix d’achat de 480 euros ou 10 euros pendant 48 mois. Le produit vous appartient dans ce scénario. Maintenant, la location est proposée pour les nouveaux abonnés avec une Freebox Delta. L’offre est valable jusqu’au 28 février.

Par ailleurs, les abonnés Freebox Delta et Pop peuvent maintenant avoir le Player Devialet avec l’option multi-TV pour 9,99€/mois. Là encore, l’offre se veut sans engagement avec la possibilité de résilier à tout moment sans payer de frais.

Quel est l’intérêt de ce player ? Il offre plusieurs éléments intéressants, dont un son de qualité, le support du Dolby Atmos, la 4K HDR10 et six haut-parleurs. Le (gros) boîtier fait aussi bien office de box TV (avec un système d’exploitation maison de Free et non Android TV) que de système son.