YouTube Premium et Music ajoutent un abonnement annuel

YouTube Premium et YouTube Music proposaient jusqu’à présent un abonnement mensuel, voilà maintenant qu’un abonnement annuel fait son apparition. Il se veut plus intéressant financièrement parlant.

Arrivée de l’abonnement annuel chez YouTube

Les nouveaux abonnés sont pour l’instant les seuls à être éligibles à l’abonnement annuel de YouTube Premium et YouTube Music. Qui plus est, c’est réservé aux résidents d’Allemagne, Brésil, Canada, États-Unis, Inde, Japon, Mexique, Russie, Thaïlande et Turquie. La France et les autres pays n’ont y pour l’instant pas le droit, sans que l’on sache réellement pourquoi.

Quel est le prix ? C’est 107,99 dollars par an pour YouTube Premium. En comparaison, le prix au mois est de 11,99 dollars (11,99 euros en France), soit 143,88 dollars sur 12 mois. Ceux qui prennent l’abonnement à l’année ont ainsi le droit à l’équivalent d’une remise de 35,89 dollars, soit 2,99 dollars par mois, avec la nouvelle formule.

Quant à YouTube Music, c’est 89,99 dollars pour l’année, contre 9,99 dollars par mois (soit 119,88 dollars par an) avec l’offre de base. La réduction est ici de 29,89 dollars, soit l’équivalent de 2,49 dollars par mois.

YouTube précise que les offres avec les réductions sont disponibles jusqu’au 23 janvier, mais ne dit pas ce qui se passera après cette date. L’abonnement annuel va-t-il complètement disparaitre ? Ou bien sera-t-il toujours disponible avec un prix un peu plus élevé ? C’est un mystère pour l’instant.

Le nouvel abonnement est disponible depuis le Web et l’application Android, mais pas depuis l’application iOS. YouTube veut certainement éviter de payer les 30% de commission à Apple. Pour rappel, YouTube Premium retire les publicités, permet l’écoute en arrière-plan et offre la possibilité de télécharger les vidéos. Quant à YouTube Music, il s’agit d’un service de streaming concurrent de Spotify et d’Apple Music.