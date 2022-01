XTAL 3 : la VR sans concessions … pour 10 000 dollars (4K, FoV de 180°, IPD automatique, etc.)

Imaginez un casque VR avec un VRAI affichage 4K par œil de 75Hz à 120Hz (QHD), et un FoV horizontal (champ de vision) jusqu’à 180°, le tout avec l‘eye tracking, le réglage automatique de l’IPD de 60 à 76 mm et le tracking inside out (pas besoin de capteurs déportées pour la reconnaissance des mouvements des mains ou des manettes). Ce casque aux spécifications très haut de gamme, c’est le XTAL 3, un appareil proposé uniquement aux entreprises… et aux militaires (pour les simulateurs de vol par exemple).

Dévoilé lors du dernier CES, le XTAL 3 sera proposé en deux versions. Le modèle 100% VR sera facturé à environ 9000 dollars… hors taxes, tandis que le modèle de réalité mixte (XTAL 3 MR), équipé de plusieurs caméras 4K (pour 100 grammes de plus sur la balance) culminera à 11500 dollars, toujours hors taxe.

Certes, ces deux casques sont hors de prix pour le commun des mortels, mais le XTAL 3 a au moins le mérite de montrer le futur de la VR, ce que l’on pourra sans doute se mettre sur la tête d’ici une petite dizaine d’années (voire moins). Les premières livraisons des XTAL 3 seront assurées à partir du mois d’avril.