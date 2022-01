Windows 11 : les widgets tiers sont en approche

Windows 11 permet déjà d’utiliser des widgets, mais on retrouve seulement ceux de Microsoft et de ses partenaires. À l’avenir, il sera possible d’utiliser des widgets tiers créés par n’importe quel développeur.

D’après les captures d’écran partagées par le développeur FireCube, Microsoft permettra bientôt aux développeurs de publier des widgets via le Microsoft Store. Le processus pour les obtenir serait le même que celui d’une application. Il semble que quelques types de widgets seront pris en charge, notamment les widgets Web. Les développeurs disposeront ainsi de quelques options pour intégrer des widgets à Windows 11.

Information about third party widgets, publishing widgets and more. Looks like Microsoft is soon going to announce third party widgets officially.#Windows11 pic.twitter.com/ASRD98IMI6

— FireCube (@FireCubeStudios) January 16, 2022