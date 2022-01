OnePlus arrête les mises à jour pour les OnePlus 6/6T

Si vous avez un OnePlus 6 ou 6T, sachez que vous n’aurez plus le droit à des mises à jour. OnePlus annonce mettre un terme au support logiciel de ses deux smartphones qui ont vu le jour en 2018.

Fin des mises à jour logicielles pour les OnePlus 6 et 6T

C’est par le biais de ses forums que le constructeur annonce la fin pour ses OnePlus 6 et 6T. Il écrit :

Après 3 mises à jour majeures et plus de 3 ans de mises à jour, environ 60 bêtas fermées et plus de 30 bêtas ouvertes, il est maintenant temps de fermer un chapitre et d’annoncer la fin du support logiciel officiel des OnePlus 6 et 6T. C’est grâce à votre soutien constant que nous avons pu améliorer constamment l’expérience logicielle sur ces appareils et nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour vos commentaires réguliers. Nous aimerions partager un mot spécial d’appréciation à tous les bêta-testeurs, qui, depuis 2018, ont testé des fonctionnalités avant qu’elles ne soient publiées dans la version stable. Vous avez joué un rôle énorme dans l’optimisation d’OxygenOS pour garantir une meilleure expérience globale.

La dernière mise à jour en date a vu le jour le mois dernier. Elle comprenait les correctifs de sécurité d’Android de novembre 2021. Il aurait été intéressant d’avoir une ultime mise à jour avec les correctifs de décembre 2021 et de janvier 2022, mais ce ne sera pas le cas.

Est-il possible d’avoir encore des mises à jour pour les OnePlus 6 et 6T ? Oui, mais il faut passer par des ROM créées par la communauté et non gérées par OnePlus. Certaines permettent déjà d’avoir Android 12.