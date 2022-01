OQEE : Free tease l’arrivée de son interface TV sur le Chromecast

L’interface TV OQEE de Free va débarquer sur un nouveau support, à savoir le Chromecast de Google. C’est un moyen de faire plaisir à davantage de clients, puisque de plus en plus d’appareils accueillent l’interface. Ce n’est plus réservé qu’à la Freebox.

Bientôt OQEE sur le Chromecast de Google

C’est par le biais de Twitter que Free a teasé l’arrivée de OQEE sur le Chomecast. Le compte Twitter officiel a cité un tweet évoquant la clé HDMI de Google et a indiqué : « Tic Tac, Tic Tac » avec un Emoji ayant la bouche fermée avec une fermeture éclair. Difficile de dire pour l’instant quand ce sera disponible, mais cela semble pour bientôt.

Tic Tac, Tic Tac… 🤐 https://t.co/qg9yIjv2XH — OQEE by Free (@OQEEbyFree) January 17, 2022

Au départ, l’interface TV de Free a été disponible sur la Freebox Pop. On l’a ensuite vue sur de nouveaux supports, dont les smartphones et tablettes iOS et Android, l’Apple TV et les box et téléviseurs qui tournent sous Android TV. Il se trouve que le Chromecast tourne justement sous Android TV/Google TV. On peut donc imaginer que Free n’a pas grand-chose à adapter pour supporter la clé HDMI de Google.

Patience donc pour avoir le droit au nouveau support. Cela peut être une question de jours comme une question de semaines. Free ne donne pas une date précise pour l’instant.