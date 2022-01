Amazon annule sa décision de bloquer les cartes Visa au Royaume-Uni

Amazon avait annoncé en novembre son intention de ne plus autoriser les paiements avec les cartes Visa au Royaume-Uni à cause des frais de transaction. Mais la situation change aujourd’hui et le commerçant en ligne annonce qu’il va continuer à accepter ces paiements.

Toujours un paiement possible avec une carte Visa

« La modification prévue concernant l’utilisation des cartes de crédit Visa sur Amazon.co.uk n’aura plus lieu le 19 janvier », a fait savoir le groupe à ses clients britanniques dans une décision à la dernière minute. Tout n’est pas réglé pour autant. Les deux groupes discutent en ce moment même pour trouver un nouvel accord. « Nous travaillons en étroite collaboration avec Visa sur une éventuelle solution qui permettra aux clients de continuer à utiliser leurs cartes de crédit Visa sur Amazon.co.uk », a ajouté le commerçant.

La décision d’Amazon portait uniquement sur les cartes de crédit de Visa, les cartes de débit du numéro un mondial des paiements étant toujours éligibles sur la plate-forme de commerce en ligne.

La décision initiale est née d’un différend sur les frais de transaction prélevés par les émetteurs de cartes. L’Union européenne fixe des limites à ces frais particuliers, mais lorsque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, les émetteurs ont eu toute latitude pour les augmenter. Visa a ainsi augmenté ses commissions d’interchange de 0,3% à 1,5%, ce qui a évidemment contrarié Amazon.