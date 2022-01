Une startup française dévoile des attelles imprimées en 3D, légères, submersibles et personnalisables

Dans la famille « nos petits oubliés du CES 2022 » je voudrais Skincasts, une startup française basée à Arles qui propose une nouvelle génération d’attelles imprimées en 3D ! Ces attelles conçues en collaboration avec le studio Vr’tig.0 sont composées d’un matériau en acide polylactique (PLA), matériau qui garde les propriétés de maintien du plâtre mais y rajoute un gros lot d’améliorations.

Les attelles de Skincasts sont en effet radiotransparentes, ultra légères, recyclables (!), submersibles (on peut vraiment se baigner avec) et les trous à leur surface permettent d’aérer la peau et ainsi d’éviter les phénomènes de sudation (et d’odeurs). Mieux encore, ce plâtre 2.0 est personnalisable, tout au moins concernant le choix du coloris. N’en jetez plus !

On notera enfin que l’Assurance Maladie couvre ces attelles à hauteur de 60% de leur prix, ce qui est vraiment une très bonne chose. Ces attelles annoncent-elles la fin des plâtres lourds, encombrants et vite sales ? On ne peut que le souhaiter pour Skincasts…