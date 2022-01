Second Life tente un retour en force vers le Métavers

Second Life, c’est un peu le Métavers avant le Métavers. Le réseau social autrefois culte s’apprête à faire peau neuve afin de retrouver un peu d’allant face au Métavers de Meta et aux déclinaisons du concept que sont déjà devenues Roblox ou bien encore Fortnite.

Philip Rosedale, le créateur de Second Life, vient en effet d’annoncer qu’une partie de l’équipe de développeurs de sa nouvelle société High Fidelity va se remettre au travail pour donner une seconde vie à Second Life. Pour l’occasion, Rosedale devient le conseiller stratégique de Second Life, comme un retour aux sources en quelques sorte. On pourra donc compter sur des graphismes améliorés, de nouveaux avatars, et une amélioration des mécaniques de financiarisation de type NFT (déjà très présentes dans Second Life).

Créé il y a près de 20 ans (en 2003 exactement), Second Life posait avec beaucoup d’avance sur son temps les bases de ce que l’on appelle aujourd’hui le Métavers, c’est à dire un réseau social hybridé avec un monde virtuel où les individus se rencontrent via leurs avatars personnalisés.