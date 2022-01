Meta met un terme à Sparked, son service de speed dating vidéo

Ce n’est qu’une demi-surprise : Meta vient de mettre un terme à Sparked, un service de speed dating vidéo disponible depuis l’an dernier dans certaines villes des Etats-Unis. Les utilisateurs de Sparked ont été avertis par mail de la fermeture prochaine du service, soit le 20 janvier prochain. Tous les comptes utilisateurs seront effacés à cette date.

Sparked permettait d’ouvrir une session de chat vidéo de quelques minutes avec l’une des personnes inscrites au service. L’absence de popularité de Sparked est peut-être liée à l’évolution de la rencontre amoureuses/sexuelle sous l’effet des apps de type Tinder, où il suffit de swiper pour éjecter un profil ou au contraire le mettre dans la liste des « dates » potentiels.

Basées sur le principe du coup de coeur au premier regard (pour cela que les critères physiques y sont si importants d’ailleurs), ces apps récompensent en effet un mode de cognition dans lequel la promesse/satisfaction d’un désir immédiat prime sur tout autre élément qui permettrait de prendre du recul ou de minorer ce désir.

Un speed dating permet de se rendre compte de nombre d’aspects ou de données de la personne qui sont absents du système Tinder (attitudes, timbre de voix, niveau d’élocution, rire, etc.), des données qui peuvent influer positivement mais aussi très négativement sur nos choix initiaux (au premier regard donc). Il y a malheureusement de grande chances que ces données n’intéressent plus vraiment des utilisateurs qui veulent avant tout confirmer leur choix au premier regard (principe du Swipe Tinder), sans retour en arrière. L’amour est aveugle dit-on, mais le désir l’est encore plus.