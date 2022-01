Artemis : la NASA a démarré la fabrication des lanceurs des prochaines missions lunaires

C’est parti, et c’est même parti depuis un certain temps. La NASA vient de publier un communiqué d’ « étape » sur l’évolution du programme Artemis (missions de retour sur la Lune) et l’on constate que malgré le flou entourant le calendrier exact de ces futures missions, la fabrications de lanceurs SLS (Space Launch System) se poursuit à un bon rythme.

La NASA note ainsi de « grands progrès dans la construction du SLS pour Artemis 2 », et confirme aussi que le lanceur d’Artemis 3, c’est à dire celui qui renverra les astronautes américains sur la Lune, est lui aussi rentré dans sa phase de construction et de tests. Mieux encore, l’agence spatiale américaine a commencé à produire des éléments pour le SLS de la mission Artemis 4 !

Ci-dessus, une grosse partie de l’Etage principal du SLS de la mission Artemis 2, dont la fabrication a été confiée à Boeing. A terme, cet étage mesurera 61 mètres de hauteur pour un diamètre de 8,4 mètres. © Nasa

Rappelons que le SLS devrait effectuer son premier vol le 15 février prochain. La mission Artemis 3, qui emmènera de nouveaux des astronautes sur la Lune, est prévue quant à elle pour 2025, 2026 au plus tard. Autant dire que la NASA ne peut plus se permettre de trainer en route.