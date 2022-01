Le Cybertruck de Tesla ne sera probablement pas commercialisé cette année

Tesla avait déjà reporté à 2022 le lancement de son pick-up électrique Cybertruck, mais il semble bien que la firme d’Elon Musk rencontre de nouvelles difficultés. La fiche produit du Cybertruck visible sur le site de Tesla ne mentionne plus 2022 comme année de commercialisation, et Tesla ne précise toujours pas de date pour le démarrage de la production, ce qui est presque plus inquiétant connaissant le passif de la firme sur la gestion des délais de livraison.

Ainsi, la mention « vous pourrez terminer sa configuration à l’approche de la production en 2022 » laisse la place à « vous pourrez terminer sa configuration à l’approche de la production ». Si l’on en croit les bruits de couloir qui ont fuité sur la toile. Tesla aurait décidé d’abandonner l’objectif d’un lancement en 2022 dans les tous derniers jours de 2021. La production démarrerait désormais au début de l’année 2023.

Ce report n’est pas forcément étonnant dans le cas de Tesla, la firme américaine ayant pris pour habitude d’annoncer ses nouveautés bien avant leur disponibilité effective (des années avant parfois). Le Cybertruck a été annoncé en 2019, mais il faudra sans doute attendre 2023 (à minima) pour le voir sortir des chaînes de montage.