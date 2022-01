Baby Shark devient la première vidéo YouTube avec 10 milliards de vues

Baby Shark écrase tout sur son passage et devient la première vidéo à atteindre les 10 milliards de vues sur YouTube. La vidéo a été mise en ligne en juin 2016.

10 milliards de vues pour Baby Shark sur YouTube, une première

Il faut dire que la chanson pour enfants frappe très fort puisqu’elle a déjà obtenu en novembre 2020 le titre de la vidéo YouTube la plus vue de tous les temps. Elle avait dépassé la chanson Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee. À cette période, la vidéo comptabilisait 7 milliards de vues. En voilà 3 milliards supplémentaires un peu plus d’un an plus tard.

Depuis l’arrivée de la vidéo, Baby Shark a lancé une franchise qui comprend une série animée sur Nickelodeon, un programme mondial de licences de produits dérivés, des tournées en direct dans le monde entier, des jeux interactifs, des NFT et bien plus encore.

« Cela a été un voyage vraiment significatif de voir comment Baby Shark a connecté les gens à travers le monde et nous sommes impatients de présenter les autres aventures de Baby Shark qui apporteront des expériences inégalées à encore plus de fans partout dans le monde », a déclaré Min-seok Kim, PDG de Pinkfong, la société qui gère la licence.

Pour célébrer ce record, Pinkfong lancera une campagne d’un an intitulée Beyond Infinity (au-delà de l’infini), qui vise à donner confiance aux fans dans le fait que tout est possible et réalisable, tout comme Baby Shark a été capable d’étendre son propre univers au-delà d’Internet.