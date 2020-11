Baby Shark devient la vidéo la plus vue sur YouTube, dépassant Despacito

Baby Shark a battu Despacito en devenant la vidéo la plus vue de tous les temps sur YouTube. Cette chanson pour enfants a accumulé 7,040 milliards de vues à ce jour. En comparaison, le clip de Despacito est à 7,038 milliards de vues.

Plaie des parents du monde entier, le morceau très répétitif produit en Corée du Sud est sorti du simple cadre enfantin pour devenir un phénomène viral mondial. Des images colorées s’ajoutent à l’impact d’une mélodie et de paroles accrocheuses. À l’arrivée, cela lui permet d’être la vidéo la plus vue sur YouTube.

Sorti en 2015, le morceau est un remake d’une chanson américaine. La vidéo a été enregistrée par Pinkfong, un créateur de contenu qui appartient à la startup coréenne SmartStudy. La vidéo présente l’introduction rythmée d’une famille de requins et leur chasse sous-marine aux petits poissons. Une danse facile à suivre accompagne la chanson, ce qui a séduit les enfants et les parents. En janvier 2019, la chanson a pris le monde par surprise pour se retrouver à la 32e place du classement du Billboard Hot 100.

« Merci de votre soutien », déclare Kim Min-Seok, le dirigeant de SmartStudy, dans un communiqué. Il indique que son groupe « continuera à développer des propriétés intellectuelles plus diversifiées à l’avenir ». L’objectif est de proposer « un plus large éventail de contenus agréables aux fans du monde entier ».

Deux des quatre dernières chansons ayant eu le record du nombre de vues sur YouTube sont désormais sud-coréennes. Avant Baby Shark, Psy avait également affolé les compteurs avec Gangnam Style qui avait été en tête du nombre de vues pendant trois ans avant d’être détrôné par See You Again de Wiz Khalifa.