PCIe 6.0 : les spécifications viennent de tomber, et c’est impressionnant (256 Go/s

Attention, ça déménage. Les spécifications officielles du PCIe 6.0 viennent de tomber et le moins que l’on puisse dire est qu’il y a de gros changements, à commencer par une bande passante monstrueuse de 256 Go/s (sur une connexion 16 lignes), soit 4 fois la bande passante du PCIe 4.0 et 2 fois la bande passante du PCIe 5.0. Pour faire court, il y a de la marge, sachant que le PCIe 4.0 est déjà réservé actuellement pour les composants haut de gamme de nos PCs (GPU, SSD, etc.).



Pour rappel, la norme PCIe (Peripheral Component Interconnect Express), assure la connexion entre divers périphériques/composants et la Carte Mère (CM)

Le consortium à l’origine de ces spécifications explique que dans un premier temps (qui durera un certain temps), le PCIe 6.0 sera réservé aux secteurs professionnels les plus en pointe de la technologie, comme l’armée ou l’aérospatiale. Peut-être verra t-on la norme débarquer dans une future PS5 Pro ou Xbox Series XX, mais toujours est-il que le grand public n’est pas encore concerné. Les premiers appareils embarquant du PCIe 6.0 devraient être disponibles sur le marché d’ici 1 an 1/2.