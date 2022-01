Windows 11 va changer l’indicateur de volume et d’autres éléments

Microsoft propose aujourd’hui la build 22533 de Windows 11 et celle-ci comprend des changements, dont un nouvel indicateur de volume. Celui-ci n’avait pas changé depuis 2012, quand Microsoft a sorti Windows 8.

Voici ce qu’indique Microsoft concernant les changements avec la nouvelle build de Windows 11 :

Nous avons mis à jour le design des indicateurs matériels pour la luminosité, le volume, la confidentialité de l’appareil photo, l’activation/désactivation de l’appareil photo et le mode avion, afin de nous aligner sur les principes de design de Windows 11. Ces nouveaux affichages apparaîtront lorsque vous appuierez sur les touches de volume ou de luminosité de votre ordinateur portable et respecteront le mode clair/foncé pour vous offrir une expérience Windows plus cohérente. Les indicateurs de luminosité et de volume continuent d’être interactifs avec cette mise à jour.