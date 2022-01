Sony dévoile les jeux PS4/PS5/PSVR les plus téléchargés en 2021

Sony a partagé le classement des jeux PlayStation 4, PlayStation 5 et PlayStation VR qui ont été les plus téléchargés en 2021. Il s’agit des données qui viennent du PlayStation Store.

Les jeux sur PlayStation qui ont été les plus téléchargés en 2021

Sony propose à la fois un classement pour les États-Unis et le Canada, et un autre classement pour l’Europe. Ici, nous nous concentrons sur les données pour l’Europe. Voici les jeux PlayStation 5 les plus téléchargés en 2021 :

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Battlefield 2042 Among Us Kena: Bridge of Spirits FAR CRY 6 It Takes Two Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Resident Evil Village NBA 2K22 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Diablo II: Resurrected DEATHLOOP Mortal Kombat 11

Du côté de la PlayStation 4, on retrouve :

FIFA 22 Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War The Crew 2 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Call of Duty: Vanguard The Forest Fall Guys: Ultimate Knockout Gran Turismo Sport ARK: Survival Evolved Need for Speed Heat NBA 2K21 Gang Beasts TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Among Us Assassin’s Creed Valhalla

Et aussi, le classement pour les jeux PlayStation VR :

Beat Saber Job Simulator SUPERHOT VR Creed: Rise to Glory Swordsman VR The Walking Dead: Saints & Sinners GORN RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY Vader Immortal: A Star Wars VR Series ASTRO BOT Rescue Mission

Sony en profite au passage pour partager le top 10 des jeux gratuits, mêlant aussi bien la PlayStation 4 que la PlayStation 5 :