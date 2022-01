Nuro : le véhicule-robot de livraison va intégrer un étrange airbag externe

La troisième version du véhicule-robot de livraison Nuro ne proposera pas de gros changements techniques. On retrouvera donc un LiDAR, des caméras extérieures permettant d’avoir une vue à 360° autour du véhicule, mais aussi des capteurs thermiques (!) et, plus surprenant sans doute, un airbag externe (!!) sensé éviter les chocs trop violents avec les piétons. On ne peut pas vraiment dire que le look extérieur du Nuro y gagne en grâce et en élégance, mais après tout, si cela peut empêcher quelques blessures graves en cas de choc…

Ce nouveau modèle dispose aussi d’une plus grande capacité de stockage ainsi que de compartiments réfrigérés. La production du véhicule devrait démarrer un peu plus tard dans l’année, sachant que la firme américaine a déjà signé des contrats de livraison avec 7-Eleven, CVS, FedEx ou bien encore Kroger.

On notera que le secteur des véhicules de livraison autonomes est déjà bien encombré aux Etats-Unis puisque des sociétés comme Walmart, Uber ou bien encore Ford ont déjà présenté des prototypes plus ou moins avancés.