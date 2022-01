Le rover Perseverance met en pause sa collecte d’échantillons martiens

Toujours localisé dans le cratère de Jezero, le rover Perseverance continuait jusqu’ici sans relâche sa collecte d’échantillons martiens. « Jusqu’ici », car il y a quelques jours, le Rover a décidé de mettre en pause sa 6ème procédure de collecte, pour la simple et bonne raison que des débris de roche martienne obstruent le collecteur. Ce petit réservoir cylindrique a normalement été conçu de façon à ne pas retenir ce type de débris après chaque collecte, mais des morceaux sont tout de même parvenus à se glisser entre certaines parties mécaniques.

I recently captured my sixth rock core and have encountered a new challenge. Seems some pebble-sized debris is obstructing my robotic arm from handing off the tube for sealing/storage. More images and data to come. #SamplingMars takes perseverance.

Blog: https://t.co/flabIslR21 pic.twitter.com/sfaxuu0HNG

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 8, 2022