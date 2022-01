Labrador Retriever : le bon robot à son maitre

Si l’on exclut les robots nettoyeurs de type Roomba, les robots domestiques peinent souvent à convaincre de leur véritable utilité, et encore moins lorsqu’il s’agit de prendre soin des personnes âgées ou de tous ceux (pour différentes raisons) qui peinent à effectuer les tâches quotidiennes les plus triviales. Le robot Labrador Retriever (non, ce n’est pas une blague), a VRAIMENT été conçu pour répondre à ce type de besoins. Ce robot cubique peut transporter jusqu’à 11 kg de médicaments, nourriture et boisson jusqu’à son maitre utilisateur, et peut même retourner seule à sa borne de recharge lorsqu’il finit son parcours.

Ce robot est aussi capable de contourner les obstacles et de diriger dans plusieurs pièces grâce à son système de cartographie SLAM, y compris lorsque la luminosité est basse. Sa tablette tactile intégrée peut fournir des informations importantes (affichage de la tension, rappel des tâches à faire, visioconférence avec un proche ou le médecin traitant, etc.). Un mécanisme de transfert de plateau lui permet en outre de se « ravitailler » de façon autonome. ou d’aller chercher de la nourriture dans un mini frigo adapté.

La base mobile du robot, Labrador, est facturée 1500 dollars + 100 dollars/mois pendant 36 mois tandis que la partie supérieure, Retriever, coûte 150 dollars par mois. Cette facturation mensuelle s’effectue sur le principe de la location vente : lorsque les mensualités sont couvertes, le robot appartient totalement à l’utilisateur.