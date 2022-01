[#Promo] Forfaits SFR RED 40/100/200 Go dès 10€/mois

SFR RED propose des promotions pour ses forfaits mobiles avec 40, 100 ou 200 Go et un premier prix de 10€/mois. Cela devrait fortement intéresser ceux qui veulent de gros forfaits sans pour autant payer le prix fort.

SFR RED débute 2022 avec des promos sur ses forfaits mobiles

Le premier forfait de SFR RED comprend les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Le quota Internet est de 40 Go. Depuis l’Union européenne et les DOM, les appels, SMS et MMS sont également en illimité. Le quota Internet est par contre de 7 Go.

Avec le deuxième forfait, on retrouve une offre similaire sur le papier. Les appels, SMS et MMS sont là aussi illimités. Le gain se situe au niveau d’Internet avec une enveloppe de 100 Go en France métropolitaine et 14 Go depuis l’Union européenne et les DOM.

Vient ensuite le troisième forfait de SFR RED avec une nouvelle fois les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est ici de 200 Go depuis la France métropolitaine et de 17 Go depuis l’Union européenne et les DOM.

Les trois forfaits sont sans engagement. Ils sont disponibles dès maintenant sur le site de SFR RED. Les offres avec ces prix sont proposées jusqu’au 17 janvier.