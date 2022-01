Ces lentilles de contact correctrices peuvent aussi afficher des images sur l’œil !

En route vers le cyborg. Lors du CES 2022, la société InWith Corporation a annoncé les toutes premières lentilles de contact correctrices… capables aussi d’afficher des images directement sur l‘œil ! Pour l’instant, ces images se rapprochent plus de simples notifications (température), l’affichage étant proche de celui de certaines lunettes « faussement » AR (Google Glass et toutes les smartglass présentées depuis). Les lentilles pourront d’ailleurs se connecter à un smartphone pour récupérer les notifs.

Mieux encore, ces lentilles AR et connectées peuvent aussi faire office de lentilles correctrices dans le cas de presbytie ou de myopie. InWith Corporation semble sûr de sa technologie, au point que la startup souhaite obtenir dès cette année l’approbation de la FDA (Food and Drug Administration), sésame obligé avant toute commercialisation. Enfin, et comme on pouvait s’en douter, InWith envisage de faire de sa technologie un futur point d’accès… au Metavers. Les lunettes AR seraient-elles déjà en voie de ringardisation ?