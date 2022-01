Chang’e 5 : l’atterrisseur chinois aurait décelé des traces d’eau sur la Lune

L’un des plus grands succès de l’aérospatiale chinoise de ces dernières années réserve encore bien des surprises. Si l’on en croit en effet une étude menée par l’incontournable CAS (Chinese Academy of Sciences), l’Université de Nanjing et l’Université d’Hawaï, étude publiée dans la revue Science Advances, l’atterrisseur Chang’e-5 de la CNSA (China National Space Administration/Agence spatiale chinoise) aurait décelé des traces d’eau sur la Lune !

Se dirige t-on vers un For all Mankind entre les USA et la Chine ? La Chine marque en tout cas des points dans l’optique d’une future base lunaire qui serait située au pôle sud de la Lune

Plus précisément, le LMS (spectromètre) et le radar de l’atterrisseur seraient parvenus à détecter de l’eau sous la surface lunaire, et mieux encore, de l’eau qui ne serait pas située trop profond sous la surface.

L’information est d’importance et pourrait redonner un second souffle aux projets de base lunaire, américains comme chinois ayant comme objectifs à moyen terme d’emmener des astronautes sur la Lune. Reste encore à savoir si l’eau détectée sous la surface lunaire peut réellement être exploitée, et si oui, comment ?