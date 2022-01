Shazam propose une extension Chrome pour identifier les musiques

Une extension Shazam pour Google Chrome est maintenant disponible et peut identifier les musiques en cours de lecture. Le service est le même que celui proposé sur smartphones, tablettes ou Mac pour ceux qui utilisent l’application depuis le Mac App Store.

Une extension Shazam maintenant pour Google Chrome

Shazam, qui appartient à Apple, est un service populaire. En quelques secondes, le service peut reconnaître une musique en cours de lecture et donner le nom de l’artiste et du titre. Voilà maintenant que le service arrive sur le navigateur de Google. Une version pour Firefox n’est (pour l’instant ?) pas disponible.

Pour l’utiliser, il suffit de cliquer sur l’icône de Shazam au niveau des extensions de Chrome puis cliquer sur le bouton dédié. La reconnaissance musicale va alors se lancer, il est important de ne pas rafraichir ou fermer l’onglet qui contient l’audio. Au bout de quelques secondes, l’extension vous indiquera le nom de l’artiste et le nom de la musique.

Comme dit précédemment, Shazam appartient à Apple. L’extension propose donc d’écouter le morceau en entier sur le service de streaming Apple Music. Il est également possible d’avoir les paroles, le clip et plus encore. À noter qu’il existe un historique pour savoir ce que vous avez précédemment Shazamé. En revanche, il n’existe pas une option pour se connecter à son compte Shazam et ainsi avoir une synchronisation.

L’extension de Shazam est disponible gratuitement au téléchargement sur le Chrome Web Store. À noter qu’elle semble connaitre quelques bugs. Des utilisateurs notent qu’elle n’arrive pas à reconnaitre certains morceaux, alors que l’application mobile les reconnaît sans problème.