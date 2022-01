Horizon Forbidden West : un trailer présente les tribus du jeu

Toujours aussi superbe, Horizon Forbidden West se dévoile une nouvelle fois à quelques semaines de sa sortie sur PS4 et PS5. Le trailer du jour nous présente quelques unes des tribus du jeu, et au passage tracent les contours d’un monde beaucoup plus vivant et riche que ne pouvait l’être l’univers d’Horizon Zero Dawn. Peuples des terres ou de la mer, peuple inconnu par delà les océans, peuple de dompteurs d’animaux-machines, ce teaser des différentes tribus du titre est aussi et surtout un énième prétexte à nous casser la rétine avec le moteur graphique du jeu, qui laissera sans doute nombre de PS4 sur les rotules (le jeu est en effet cross gen).

5 tribus sont « listées » dans le nouveau trailer, mais il y en aura peut-être d’autres encore…

Horizon Forbidden West sera disponible sur PS4 et PS5 le 18 février prochain, et c’est peu dire que l’on a hâte de découvrir les nouvelles aventures d’Aloy.

Pour les retardataires, on rappellera que Sony a dévoilé il y a quelques heures au CES le trailer d’Horizon Call of the Mountain, un titre développé pour le PSVR 2.