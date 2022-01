Ces poissons savent se déplacer sur la terre ferme… dans un aquarium mobile équipé d’un LiDAR

La plupart des espèces vivantes savent se repérer et se déplacer dans leur environnement respectif. Partant de ce constat quasi empirique, existerait t-il des mécanismes cognitifs universaux qui régissent les facultés de navigation de l’ensemble des espèces ?



Les chercheurs de l’université Ben Gourion du Néguev se sont longuement posés cette question… et ont pu y répondre grâce à un procédé extrêmement ingénieux. Des poisson rouges ont ainsi été placés dans un petit aquarium mobile équipé d’un LiDAR et d’une caméra. Le dispositif se déplace alors au grès des mouvements du poisson. Si ce dernier se dirige vers l’avant, l’aquarium se déplace vers l’avant, et ainsi de suite…

Mieux encore, les poissons ont vite appris comment se diriger vers une zone cible sur la terre ferme afin d’obtenir une récompense, et ont même su contourner un obstacle qui bloquait l’accès direct à cette zone ! Pour les chercheurs, ces résultats surprenants montrent que les poissons ont su adapter à un tout nouvel environnement leur système de cognition spatiale et de navigation, ce qui pourrait indiquer que ces mécanismes cognitifs sont transversaux à de nombreuses espèces animales (dont l’homme).

Note : la petite image d’illustration de ce article est tirée de l’excellent jeu indé I’m Fish disponible sur consoles et PC (et dans le Game Pass)