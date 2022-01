🔥 [CES 2022] Oledcomm lance LiFiMAXTab la première tablette Android avec LiFi intégré

Après sa lampe grand public MyLiFi et LiFiMAX, l’entreprise Oledcomm étend sa gamme de produits en lançant au CES 2022, LiFiMAXTab, la première tablette Android avec LiFi nativement intégré. La tablette vient compléter la gamme des Access Point, Antennes Photoniques et dongles USB de la société mettant ainsi la technologie LiFi à portée de tous les foyers pour un usage particulièrement apprécié en télétravail.

Benjamin Azoulay, président d’Oledcomm explique :

Comme tous les ans depuis 2018, Oledcomm accentue un peu plus son leadership dans le domaine du LiFi en proposant la première tablette Android avec LiFi intégré mettant ainsi le LiFi à la portée des appareils mobiles et accessible à tous.

Celle-ci permet à tous les membres de la famille de se connecter à internet en haut débit par la lumière invisible, disposant ainsi d’une connexion sans ondes radiofréquences, robuste et stable avec un signal impossible à intercepter en dehors de la pièce.

LiFiMAXTab est idéal pour un usage en télétravail (home office), pour les parents et les enfants que ce soit à la maison ou à l’école