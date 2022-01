Les anciens BlackBerry ne fonctionnent plus à partir d’aujourd’hui

Nous sommes le 4 janvier 2022 et les smartphones tournant sous BlackBerry OS ne fonctionnent plus. La marque canadienne l’avait récemment annoncé, c’est maintenant une réalité.

La fin d’une époque : les anciens BlackBerry tirent leur révérence

Les systèmes anciens pour BlackBerry 7.1 OS et les versions antérieures, BlackBerry 10 ainsi que BlackBerry Playbook OS 2.1 et les versions antérieures ne sont plus disponibles à partir d’aujourd’hui, a indiqué le groupe. « À cette date, les appareils utilisant ces services et logiciels anciens, via leur opérateur ou leur connexion Wi-Fi, ne fonctionneront plus de manière fiable, notamment pour les fonctionnalités liées aux données, aux appels téléphoniques, à l’envoi de texto et aux appels d’urgence », avait poursuivi la société.

L’entreprise a en revanche précisé que les appareils tournant sous Android, notamment le BlackBerry Key2 sorti en 2018 et conçu par le groupe chinois TCL, ne seraient pas affectés par ces changements.

Cette décision marque en tout cas la fin d’une ère de la téléphonie mobile, qui a connu son apogée à la fin des années 2000, période à laquelle les BlackBerry ont rencontré un vaste succès commercial, notamment auprès des professionnels. Le large clavier physique permettant d’envoyer facilement des courriels ainsi que le style simple et épuré des appareils ont trouvé les faveurs de nombreux chefs d’entreprise, célébrités ou hommes politiques.

Les BlackBerry ont ensuite été supplantés par les smartphones, à commencer par l’iPhone, arrivé sur le marché dès 2007. Il y a ensuite eu un nombre important de smartphones Android. BlackBerry n’a pas été en mesure de rivaliser.

Depuis 2013, l’entreprise, basée à Waterloo dans l’Ontario et anciennement nommée Research in Motion, s’est reconvertie dans la fabrication de logiciels.