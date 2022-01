Android 12 sur le Samsung Galaxy S3 de 2012 ? Ça fonctionne

Le développeur html6405 a été en mesure d’installer et d’utiliser Android 12 sur un Samsung Galaxy S3. Ce smartphone a vu le jour en 2012. Comme on peut s’en douter, des modifications ont été nécessaires pour que le système d’exploitation mobile se lance.

Android 12 sur le Galaxy S3 est techniquement possible

Pour installer Android 12 sur le Galaxy S3, le développeur a porté une version non officielle de LineageOS 19.0 (qui se base sur Android 12). Le Wi-Fi, le Bluetooth, l’appareil photo et la partie réseau fonctionnent parfaitement. La lecture vidéo semble également fonctionner, ce qui est un autre bonus appréciable. Cependant, tout n’est pas parfait avec des bugs tels que le déverrouillage de la carte SIM avec le code PIN, le NFC, et des problèmes avec les cartes microSD. La tentative de formatage du stockage externe provoque une bootloop.

XDA note par ailleurs que de nombreuses fonctionnalités populaires de LineageOS ne sont pas présentes dans cette build Android 12 pour le Galaxy S3. Dans l’ensemble, il s’agit d’un exploit impressionnant qui met en évidence les efforts déployés par la communauté pour maintenir les appareils en vie.

Si vous avez un Galaxy S3 (GT-I9300) qui traine et vous souhaitez installer Android 12, rendez-vous ici. Il y a les liens pour télécharger et les instructions pour procéder à l’installation. Vous ne devriez pas être dépaysé si vous avez déjà flashé des ROM sur d’autres appareils.