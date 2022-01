Humour geek : Mr Bean dans Cyberpunk 2077… parce qu’on est plus à un bug près (vidéo)

On n’était pas prêt. Le Youtubeur eli_handle_b․wav (ok, il va vraiment falloir changer de pseudo là…) a réalisé une parodie absolument hilarante du non moins hilarant (à ses dépends) Cyberpunk 2077. Le jeu de rôle furutiste de CD Projekt Red aurait dû être le jeu de l’année 2020, et au lieu de cela, le titre est sorti blindé de bugs absolument déments, la version console frisant souvent le grotesque.

Alors, quitte à assumer le grotesque jusqu’au bout, voilà donc Mr Bean perdu dans les méandres de Night City, et cela vaut vraiment son pesant d’androïdes tant les « incrusts » sont souvent très bien choisies. Au final, cette petite gâterie du nouvel an a tout de même nécessité pas mal d’huile de coude. Le youtubeur a d’ailleurs fait la liste de tout ce qui avait été nécessaire pour réaliser ce gros troll, soit principalement des Mods (Cyber Engine Tweaks, Closer Car TPP Camera, RED4ext, TweakDBext, No Camera Auto Centering, Non-Hideable Hud Removal, et enfin Cyberpunk2077 CameraTools).