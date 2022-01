PlayStation Now : les jeux ajoutés en janvier 2022

Sony dévoile aujourd’hui la liste des jeux qui sont ajoutés en janvier 2022 avec le PlayStation Now. Pour ceux qui ne le savent pas, cette offre permet de jouer en illimité à un catalogue de jeux PS2, PS3 et PS4 sur sa PS4, PS5 ou son PC. Il s’agit d’un abonnement.

Les jeux du PlayStation Now en janvier 2022

Le premier jeu qui débarque sur le PlayStation Now en janvier 2022 est Mortal Kombat 11. Découvrez une nouvelle ère de « kombats » avec le 11e épisode de la franchise et découvrez les conséquences des actions de Raiden qui remontent à l’aube de la série. Soyez témoin de la manipulation du temps avec l’arrivée de nouveaux personnages dotés du pouvoir d’inverser le cours du combat, faites-leur gagner de précieuses secondes et obtenez l’avantage.

Le deuxième jeu est Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Entrez dans une ère de guerre au cœur du monde d’Ivalice. Le petit royaume de Dalmasca, conquis par l’Empire archadien, n’est plus qu’un champ de ruines plongé dans l’incertitude. La princesse Ashe, seule et unique héritière du trône, se lance à corps perdu dans la résistance pour libérer son pays.

En tant que troisième titre, on retrouve Fury Unleashed. Tirez sur tout ce qui bouge dans les pages d’une BD en constante évolution qui composent ce roguelike ultra-dynamique. Jouez en solo, en co-op en ligne ou en local.

Le quatrième jeu ajouté avec le PlayStation Now en 2022 est Unturned. Incarnez un survivant dans ce sandbox en monde ouvert dans les ruines infestées de zombies de la société moderne. Collaborez avec vos amis et forgez des alliances pour rester parmi les vivants.

Pour ce qui est du cinquième titre, il s’agit de Super Time Force Ultra. Un jeu d’action et de plateforme avec une touche de voyage dans le temps. Vous contrôlez le temps, ce qui vous permet d’en tirer parti sur le champ de bataille. Rembobinez le temps et choisissez quand reprendre le combat.

Enfin, le sixième jeu est Kerbal Space Program: Enhanced Edition. Dirigez le programme spatial des Kerbals, une race extraterrestre. Utilisez de nombreuses pièces pour construire un aéronef fonctionnel (ou pas), grâce à une physique orbitale et un aérodynamisme réalistes.

Pour ce qui est de la liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus, c’est à retrouver sur cet article dédié.