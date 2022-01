2021 a été une nouvelle annus horribilis pour Huawei, qui vient d’annoncer une baisse de son chiffre d’affaires de près de 30% sur l’exercise (-29% exactement). Les sanctions américaines continuent de faire mal à l’ex-géant asiatique, qui lorgnait il y a quelques années sur les 200 milliards de dollars de CA annuel et doit se « contenter » aujourd’hui de 87 milliards d’euros (contre 123 milliards d’euros en 2020 et une croissance de 4%).

Incapable de proposer des smartphones 5G (embargo US), bouté de nombreux marchés de la 5G suite à des lourds soupçons d’espionnage industriel, Huawei subit la foudre et tente encore d’exister sur son marché intérieur (où il a perdu beaucoup de plumes face à Vivo, Oppo et Xiaomi). Outre l’embargo US, Huawei doit aussi composer avec la pénurie de composants, un soucis qu’il partage cette fois avec la plupart des sociétés de haute technologie.

L’ancien numéro deux du marché mobile prévient déjà que 2022 sera compliqué, avec son « lot de défis » à surmonter, dont « une conjoncture imprévisible, la politisation des questions technologiques et un mouvement croissant en faveur de la démondialisation ». Huawei compte désormais sur son HarmonyOs pour retrouver de l’attractivité hors du marché chinois, un pari qui est loin d’être tenu à l’heure actuelle…