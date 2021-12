Rebel Moon : Zack Snyder dévoile le premier concept-art de son prochain film

Zack Snyder est décidément rentré dans les bonnes grâces de Netflix. Mis à l’écart du DCU malgré l’imposant Justice League Snyder Cut, le réalisateur américain a rebondi sur le N rouge avec Army of the Dead ou encore Army of Thieves, deux films qui ont remporté un gros succès sur la plateforme. Le prochain film de Snyder est rentré en préproduction : Rebel Moon raconte l’histoire d’une jeune femme qui tente de protéger sa colonie en fédérant les plus grands combattants extraterrestres afin de lutter contre les troupes du tyran Balisarius. Sofia Boutella (La momie, Kingsman) interprètera le rôle principal.

Snyder vient de lâcher le premier concept-art du film et a confirmé que Rebel Moon serait le point de départ d’une nouvelle franchise (d’une nouvelle trilogie ?). Toujours selon Snyder, le film aura l’intensité d’un Man of Steal, « avec le plus de stéroïdes que je pourrais y mettre » précise le réalisateur. En bref, ça va cogner dur. Le scénario de Rebel Moon sera écrit par le trio Zack Snyder, Shay Hatten (Army of the Dead) et Kurt Johnstad (300). Le film n’a pas encore de date de sortie mais devrait logiquement être disponible sur Netflix en 2023.