3 jeux Tomb Raider sont gratuits en ce moment sur PC

Ce 30 décembre marque la gratuité de trois jeux Tomb Raider sur PC grâce à l’Epic Games Store. Il s’agit du dernier cadeau pour ce mois-ci. Pour rappel, l’Epic Games Store a proposé chaque jour des jeux gratuits pour les fêtes de fin d’année. Cela avait commencé avec Shenmue 3.

Trois jeux Tomb Raider offerts sur PC

Voici une collection bien remplie qui rassemble l’aventure complète de Lara Croft dans la série rebootée Tomb Raider. Surnommée la Survivor Trilogy, elle comprend Tomb Raider de 2013, Rise of the Tomb Raider de 2015 et Shadow of the Tomb Raider sorti en 2018, offrant de nombreuses heures d’exploration, de résolution d’énigmes et de rencontres de combat. En plus des jeux de base, tous les DLC sont présents grâce aux éditions définitives incluses dans l’offre.

Normalement, les joueurs ont 24 heures pour réclamer les jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Ici, il y a un délai supplémentaire. En effet, il est possible de réclamer les trois jeux Tomb Raider jusqu’au 6 janvier. Vous avez donc le temps de faire le nécessaire. Aussi, les jeux restent gratuits tant que vous les avez réclamés et qu’ils sont dans votre bibliothèque sur l’Epic Games Store.

Comment faire pour télécharger gratuitement les trois jeux Tomb Raider sur PC ? C’est simple, il suffit de cliquer ici pour Tomb Raider, ici pour Rise of the Tomb Raider et ici pour Shadow of the Tomb Raider. Assurez-vous d’être connecté avec votre compte sur l’Epic Games Store et ajoutez les jeux dans votre bibliothèque.