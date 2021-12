Samsung se lance dans le Métavers avec My House

Après Meta, Roblox et Baidu, voilà que Samsung se lance à son tour dans le Métavers. Le géant sud-coréen s’est allié à la plateforme ZEPETO de la société Naver Z afin de créer My House, un Métavers qui propose la plupart des activités désormais classiques pour ce type d’univers virtuel, soit le travail collaboratif, les réunions et zones de chat, le jeu vidéo, la décoration/customisation de son home virtuel, etc. Il sera aussi possible de tester des produits Samsung virtualisés !

ZEPETO compte déjà près de 250 millions d’utilisateurs, une rampe de lancement presqu’idéale pour le Métavers associé My House. La nouvelle zone d’activités virtuelles pourra être téléchargée directement à partir de l’app ZEPETO (dispo sur Android uniquement). Rien n’indique pour l’instant que My House s’orientera vers la VR, mais l’on voit mal comment, à terme, ces mondes parallèles virtuels pourront s’exonérer de l’immersion que propose la VR. Le Métavers My house sera dévoilé plus en détail en ligne durant le CES 2022.