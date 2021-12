Fortnite est en panne et les joueurs n’ont pas accès à leurs comptes

Fortnite est actuellement en panne, et ce à l’échelle mondiale. Le célèbre jeu est totalement inaccessible et les joueurs ont d’ailleurs un message d’erreur s’ils essayent de se connecter.

Tout a commencé peu après 17 heures quand des problèmes de connexion, de matchmaking et autres étaient rencontrés par les joueurs. Maintenant, le problème va plus loin. « Fortnite est actuellement indisponible et les joueurs ne peuvent pas se connecter pendant que nous examinons un problème. Nous fournirons plus d’informations lorsque nous aurons trouvé une solution pour rétablir les services en ligne », indique le compte officiel Fortnite Status sur Twitter.

Fortnite is currently unavailable and players are unable to log-in while we investigate an issue.

We'll provide more info when we have a solution to bring services back online. pic.twitter.com/B3wXvu5SL6

— Fortnite Status (@FortniteStatus) December 29, 2021